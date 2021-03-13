İstanbul'da kripto para operasyonu: 6 Çinli tutuklandı

Silivri ve Büyükçekmece'de kiraladıkları 9 villada çağrı merkezi kurup Çin'de yaşayanlara, hayali kripto para satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Çin uyruklu 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna başvuran Çin vatandaşı Hongwu Z. (29) ve Kang W. (28), internet üzerinden gördükleri finans sektörüyle ilgili iş ilanına müracaat edip çalışmak için Türkiye'ye geldiklerini, işe başladıkları çağrı merkezinde Çin'de yaşayan kişilere kripto para alım satım işlemi yapma vaadiyle dolandırıcılık yapmaya zorlandıklarını, kabul etmeyenlerin pasaportlarına el konulduğunu ve 5 Mart'ta gece saatlerinde villadan kaçtıklarını söyledi.

Başkonsolosluğun olayı polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Büyükçekmece ve Silivri'de belirlenen adreslere 30 ekip ve 100 polisle operasyon düzenleyen ekipler, Çin uyruklu 18 şüpheliyi yakaladı.

Çağrı merkezinde pasaportlarına el konularak zorla çalıştırılan 4'ü Kazakistanlı, 2'si Türkmenistanlı, 95'i de Çin vatandaşı toplam 101 kişi kurtarıldı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin adreslere düzenlediği operasyon görüntülerinde, koçbaşı ile kapıların kırılarak evlere girildiği, aramalarda çok miktarda para ve cep telefonu bulunduğu, villaların bodrum katlarının çağrı merkezine dönüştürüldüğü yer alıyor.

9 villada yapılan aramalarda, 1 milyon 635 bin 425 lira, 23 bin 792 yuan, 4 bin 20 Filipin pesosu, 238 dolar, 50 Euro, çeşitli Asya ülkelerine ait 29 para, 123 pasaport, 32 kimlik, ikamet izni, sürücü belgesi, 712 cep telefonu, 64 masaüstü ile 48 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 677 sim kart, 30 taşınabilir bellek, 12 harddisk, 10 banka işlemlerinde kullanılan e-imza, 2 para sayma makinesi, 2 telsiz, 43 muhtelif banka kartı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kurtarılan yabancı uyruklu 101 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 12'si yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.