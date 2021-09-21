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İstanbul'da kripto para operasyonu: 73 cihaz ele geçirildi

İstanbul'da kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı.

Aramada, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz bulundu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem uygulandı.

 

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