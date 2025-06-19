İstanbul’da kritik zirve! İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye geliyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu için Türkiye'ye geliyor. Arakçi'nin zirve öncesinde Bakan Fidan ile de görüşmesi bekleniyor.
İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan çatışmalar devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul'daki kritik zirve için Türkiye'ye geliyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.
Arakçi'nin bu ziyeretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşeceği değerlendiriliyor.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek zirveye katılacak diğer isimler şöyle:
-Kamerun Dışişleri Bakanı,
-BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi,
-UNRWA Genel Komiseri,
-Arap Ligi Genel Sekreteri,
-Filistin Başbakanı,
-Gambiya Dışişleri Bakanı,
-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı.