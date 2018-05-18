İstanbul'da Kudüs Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından 60'tan fazla Filistinli protestocunun hayatını kaybetmesi ve 3 bine yakın kişinin yaralandığı olaylar sonrasında yaptığı çağrı üzerine İstanbul'da toplanan İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız, birlik olmalı ve başka ülkelerin ABD örneğini takip etmelerini önlemeliyiz. ABD'nin adımı Ortadoğu barış sürecini tahrip etmiştir. Zirve sonundaki bildiride Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız. İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silah doğrultan İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız."

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki de, İslam ülkelerinin İsrail'in kırmızı çizgileri aşmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, Filistin ile ilgili değerlendirmelerini Uluslararası Adalet Divanı'na salı günü sunacaklarını bildirdi. Nekbe'nin 70'inci yılında ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının uluslararası hukukun ihlali, Filistin'in haklarına ve geleceğine saldırı olduğunu vurgulayan Maliki, "Buna sessiz kalmayacağız" dedi.

Toplantıya Bangladeş, Burkina Faso, Kazakistan, Lübnan, Maldivler, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Komorlar, Libya, Azerbaycan, Mısır, Irak, İran ve Tacikistan olmak üzere 15 ülkenin dışişleri bakanları katıldı.

İİT geçen yıl da Kudüs'le ilgili olağanüstü toplanmıştı

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.