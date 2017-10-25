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İstanbul'da kumaş deposunda yangın çıktı

Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'da kumaş deposunda yangın çıktı
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Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasının 3. katındaki kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi. 

Olay yerine sevk edilen Beylikdüzü, Şişli, Mimar Sinan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmasına başladı.

Kaynak: AA

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