İstanbul'da kumaş deposunda yangın çıktı
Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasının 3. katındaki kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine sevk edilen Beylikdüzü, Şişli, Mimar Sinan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmasına başladı.
Kaynak: AA