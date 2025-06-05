İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını duyurdu.

İBB'nin açıklamasına göre, 6-9 Haziran tarihlerini kapsayan bayram süresince, İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gibi İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarında ücretsiz geçiş imkânı sunulacak. Bu uygulamadan yalnızca kişisel İstanbulkart kullanıcıları yararlanabilecek.

6 ve 7 Haziran'da gece seferleri yapılacak

Bayram yoğunluğuna karşı önlemler de alındı. Gerekli görülmesi durumunda İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından ek seferler düzenlenecek. Şehir Hatları, ayrıca 6 ve 7 Haziran geceleri Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında gece seferleri yapacak.

7 farklı hatta gece metrosu uygulaması

Metro İstanbul ise 7 farklı hatta gece metrosu uygulamasını sürdürecek. M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 ve M7 hatları, cuma ve cumartesi geceleri hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca Metro İstanbul bünyesinde toplam 9 bin 479 personel görev yapacak.