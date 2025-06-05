İstanbul'da Kurban Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. 6-9 Haziran tarihleri arasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları’ndan ücretsiz faydalanabilecek. Bayram yoğunluğuna karşı ek seferler planlanırken, bazı metro ve vapur hatlarında gece ulaşımı da sağlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını duyurdu.
İBB'nin açıklamasına göre, 6-9 Haziran tarihlerini kapsayan bayram süresince, İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gibi İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarında ücretsiz geçiş imkânı sunulacak. Bu uygulamadan yalnızca kişisel İstanbulkart kullanıcıları yararlanabilecek.
6 ve 7 Haziran'da gece seferleri yapılacak
Bayram yoğunluğuna karşı önlemler de alındı. Gerekli görülmesi durumunda İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından ek seferler düzenlenecek. Şehir Hatları, ayrıca 6 ve 7 Haziran geceleri Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında gece seferleri yapacak.
7 farklı hatta gece metrosu uygulaması
Metro İstanbul ise 7 farklı hatta gece metrosu uygulamasını sürdürecek. M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 ve M7 hatları, cuma ve cumartesi geceleri hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca Metro İstanbul bünyesinde toplam 9 bin 479 personel görev yapacak.