İstanbul’da makas atan sürücüye ceza: Ehliyet ve araç 60 gün men edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, mevcut yasaların bu tür sürücülere karşı yeterince caydırıcı olmadığını belirterek, yeni hazırlanan “Yeni Trafik Kanunu Teklifi” kapsamında daha ağır yaptırımların hayata geçirileceğini duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek" ifadelerine yer verdi.

"Bu kabul edilemez"

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içinde “makas atma” nedeniyle Türkiye genelinde 128 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 218 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

"Makas atan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor. Bu ceza caydırıcı olabilir mi?" diyen Yerlikaya, bu tür tehlikeli sürüşlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemeyle ağır yaptırımlar geliyor

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nde, trafikte makas atarak can güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik cezaların ağırlaştırılması öngörülüyor. Teklife göre:

Sürücülere 90 bin TL idari para cezası uygulanacak,

Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, Araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecek.Vatandaşlara çağrı: "112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin" Bakan Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, trafikte can güvenliğini hiçe sayan, makas atarak tehlike yaratan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi. Yerlikaya, "Biz gereğini yaparız" ifadesiyle açıklamasını sonlandırdı.