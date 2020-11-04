İstanbul'da mesai saatleri değişti! İstanbul'da çalışma saatleri nasıl olacak?

04 Kasım 2020

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışların ardından Türkiye'de bir takım tedbirler uygulanmaya başladı. Türkiye'nin en yoğun ve fazla nüfuslu kenti olan İstanbul'da mesai saatleri değişikliğine gidildi. İstanbul'da mesai saatleri konusunda yapılan değişiklikleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vatandaşlarla paylaştı.

Vali Yerlikaya, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi Toplantısı sonrasında alınan kararları payaştı. Dünyaya örnek bir çalışma yapıldığını söyleyen İstanbul Valisi Yerlikaya, "Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı." dedi.

Esnek çalışma teşvik edilecek

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi nedeniyle alınan yeni tedbirleri paylaşırken, Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini söylemişti.

Esnek çalışma nasıl uygulanacak?

Esnek çalışma saatlerinin uygulandığı şirketlerde mesai başlangıcı ve bitişi saatleri diğer şirketlere göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda şirketler uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerini çalışanlarına uygulayabiliyor.

Uygulamada uzaktan ya da dönüşümlü çalışan personeller, görev yerinde çalışan personeller ile hizmetin yürütülmesi sorumluluğunda eşittir ve yine aynı mali, sosyal haklara sahiptir.

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