İstanbul'da metro seferleri aksadı
Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları ulaşıma açılmadı.
İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama yaşandı. Yenikapı ve Vezneciler İstasyonları yaşanan" enerji kesintisi sebebiyle işletmeye açılmadı.
Metro İstanbul konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Yapılan paylaşımda, "Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.