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İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İstanbul'da, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri normale döndü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Metro İstanbul-Twitter
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasındaki metro seferleri, teknik arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri durdurulmuştu.

 

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