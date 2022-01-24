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İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle metro seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar devam etmesine karar verildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir."

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