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İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Metro İstanbul, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." denildi.