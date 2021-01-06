İstanbul'da metro zammı ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, 2021 yılı başında yapılması planlanan zammın ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2020 yılında tüm maliyet unsurlarımıza yansıyan artışlar sonucu 2021 yılı başında yapılması planlanan taşıma ücret artışı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alınarak ertelenmiştir."