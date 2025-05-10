İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka metrobüs çarptı.

Kazada, 22 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 22 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Acı haberi İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği'nden tarafından açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 22 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

Vali Gül yaralıları ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gül, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda iki metrobüsün çarpışması sonucu yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Beykent Üniversite Hastanesi'ne giden Vali Gül, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, yetkililerden vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.