İstanbul'da minibüs indi-bindi ücreti kaç lira oldu? (2025 zamlı dolmuş kısa mesafe ücreti)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) bugünkü toplantısında toplu ulaşıma zam kararı alındı.

Toplu taşıma araçlarına yüzde 35 zam gelmesinin ardından otobüsten metroya, metrobüsten taksilere kadar birçok ulaşım aracının yeni fiyat listesi de belli oldu.

Bu kapsamda İstanbul'da hemen her ilçede kullanılan ve sıklıkla otobüslere tercih edilen minibüslerin de 2025 yılı zamlı güncel fiyat tarifesi belirlendi.

İstanbul'da minibüs kaç lira oldu? (Dolmuş indi-bindi 2025 zamlı ücret)

Tüm toplu taşıma araçlarına olduğu gibi minibüslerin 2025 yılı indi-bindi (kısa mesafe) ücretlerine de zam geldi.

Buna göre 18 TL olan indi-bindi fiyatı yüzde 35 zam yapılarak 25 TL'ye yükseltildi.

Gidilen durak sayısına kadar ücret alınan minibüsler de diğer mesafelerin ücretleri de zamlandı.