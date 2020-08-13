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İstanbul'da motosiklet denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte motosikletlere yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da motosiklet denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Kadıköy'de Şair Arşi Caddesi'ndeki denetim noktasında ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı.

Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına bakan ekipler, kasksız sürücülere ceza uyguladı. 

Fatih'te Millet Caddesi'nde motosiklet sürücülerinin belgeleri denetlenirken, belgeleri eksik olan sürücülere ceza kesildi.

Beyoğlu'nda da İnönü Caddesi'nde kontrol noktası oluşturan ekipler, motosikletliler üzerinde denetim yaptı.

Denetimler sırasında polis helikopteri de uygulama noktalarını havadan kontrol etti.

Kaynak: AA

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