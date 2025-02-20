İstanbul'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle alınan yeni trafik tedbirlerini açıkladı. Vali Gül, yalnızca eğitim alanında değil, aynı zamanda trafik akışında da ciddi önlemlerin devreye alındığını belirtti. Bu tedbirler, özellikle kar yağışının yolları kayganlaştırması ve görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle hayata geçirildi.

Saat 00.00 itibarıyla İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkması ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Bu karar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yol güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Vali Gül, hava koşullarının daha da kötüleşebileceği ihtimaline karşı önlemlerin arttırılacağını bildirdirerek vatandaşlara uyarıda bulundu.