'İstanbul'da musluktan neden kahverengi su akıyor?' sorusuna İSKİ'den cevap geldi...

İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kahverengi suya tepki gösteren vatandaşlar, kirli su görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne tepkilerini dile getiren vatandaşlar İSKİ'nin açıklamasıyla söz konusu sorunun kaynağına ilişkin bilgiye ulaştı.

"İnsan sağlığını etkileyecek olumsuz bir durum yok"

Konuya ilişkin İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çamlıca-Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak, bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir. Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir."