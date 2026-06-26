İstanbul’da NATO Parlamenter Zirvesi: 20 meclis başkanı bir araya gelecek

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Nagihan KALSIN – TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi’ne, 20 ülkenin meclis başkanı ile müttefik ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılacak. 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yapılacak toplantı, müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde istişare ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirveye, 20 meclis başkanının yanı sıra 3 meclis başkanvekili, NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO Genel Sekreter Vekili Radmila Shekerinska ile NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.

20 ülkenin meclis başkanları İstanbul’da buluşacak

Zirve kapsamında Arnavutluk, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz ve Slovakya’dan meclis başkanları İstanbul’da bir araya gelecek.NATO Parlamenter Asamblesi tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içinde düzenlenmeye başlayan zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter eşgüdümün güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

Toplantı Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak

NATO Meclis Başkanları Zirvesi’nin ana oturumu 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının hitaplarda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zirve kapsamında düzenlenecek resmi öğle yemeğine katılarak konuklara hitap etmesi öngörülüyor.

Baykar’a teknoloji ziyareti

Zirve programı kapsamında katılımcılar, aynı gün öğleden sonra Baykar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret edecek. Ziyarette, savunma teknolojileri alanındaki çalışmalar, milli projeler ve şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.ABD ve Belçika’da gerçekleştirilen toplantıların ardından İstanbul’da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi, bu formatta yapılan üçüncü zirve olma özelliğini taşıyor.