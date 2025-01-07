İstanbul'da neresi 'deprem bölgesi' değil? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hem açıkladı hem uyardı!

Uzmanlar sıklıkla Marmara Denizi'nde büyük bir depremin meydana geleceğini ve İstanbul'daki yerleşimlerin büyük zarar göreceğini belirtiyor. Marmara'da iki fay zonunun geçtiği ve kırılmaları durumunda 7,2 ila 7,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini aktarıyor.

Özellikle İstanbul'da deprem anında en tehlikeli bölgelerin kıyı şeridi olduğu belirtilirken, bazı bölgeler de 'deprem bölgesi' olarak adlandırılmıyor.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında İstanbul'da hangi alanların 'depremde bölgesi olmadığının' bilgisini verdi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kocaeli kentinden yıkıcı kırık geçtiğini ancak İstanbul yerleşiminden geçmediğini belirterek "İstanbul ile Kocaeli yarımadalarının Karadeniz kıyı kuşağı olan kuzeyleri deprem bölgesi değil, sarsıntı etkilenme bölgesidir" diye yazdı.

Ercan, şu bilgiyi verdi: "Ancak kuzey, toplum için oksijen ile tarım üreten yeşil alanlardır. Ne var ki, 'Deprem geliyor' düttürüsüyle kuzeyin yapılaşmaya açılması yeşil doğanın, Trakya, İstanbul ile Kocaeli’nin kıyımıdır. Ne kanal İstanbul, ne uçuş alanı, ne toplu konutlar, ne asma köprüler ile anayolların, ne de üreteylerin (fabrikaların) kuzeyde yapılması onaylanamaz."