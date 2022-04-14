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İstanbul'da öğrenci kartları ulaşım zammından muaf olacak

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması kabul edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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6 Nisan'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilmişti.

İBB Meclisi nisan ayı oturumunda, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.

 

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zamİstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zamGündem

 