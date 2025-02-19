İstanbul’da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 20 Şubat 2025 kar tatili var mı? Vali Gül açıkladı!

Beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Kar yağışının bugün, yarın ve cuma günü etkisini iyice artırması bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin aklında ise okulların tatil oldup olmadığına yönelik sorular yer alıyor. Peki İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'un hangi ilçelerinde okulllar tatil edildi? 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil mi? İşte İstanbul Valisi Davut Gül'den son dakika kar tatili açıklamaları...

İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre şehrin genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği ifade edildi. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat günü eğitime ara verildi.

İstanbul'un hangi ilçelerinde okullar tatil edildi?

İstanbul Valisi Davut Gül’ün yaptığı açıklamaya göre kar tatili İstanbul’un tüm ilçelerinde geçerli olacak. Yani Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan tüm okullar 20 Şubat Perşembe günü tatil olacak.

Kamu çalışanları için idari izin

Valiliğin duyurusunda yalnızca öğrenciler değil, bazı kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı.

Buna göre;

* Engelli kamu çalışanları,

* 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar,

* Hamile personel,

* 20 Şubat 2025 günü idari izinli sayılacak.

İstanbul’da kar yağışı ve hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaya çağırdı.

İstanbul’daki okulların tatil edilmesine dair gelişmeleri yakından takip etmek için bizi takip edebilirsiniz.