İstanbul'da okullar tatil mi? 31 Aralık İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.Yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte gözler Valilikten gelecek "kar tatili" haberlerine çevrildi.

Valilikten resmi açıklama geldi mi?

Şu an itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından 31 Aralık Çarşamba günü için tüm okulları kapsayan bir tatil kararı henüz açıklanmadı.