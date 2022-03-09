İstanbul'da okullara kar tatili

İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kent için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yapmış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.