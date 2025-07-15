İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 70 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 79 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemleri sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 70'i tutuklandı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın elebaşısı olduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere "kasten öldürme", "nitelikli yağma", "iş yeri kurşunlama", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "fuhuş" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı tespit edilmişti.

Soruşturmada, organize suç örgütünün "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne karşı düşmanca tutum içerisinde hareket ederek Bağcılar'daki İstoç Ticaret Merkezi mevkisinde hakimiyet kurmaya çalıştığı belirlenirken, örgüt tarafından varlıklarını sürdürmek ve maddi olarak güç kazanmak amacıyla çok sayıda esnaf ve iş yerine yönelik, haraç almak için silahlı saldırıda bulunulduğu anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için 126 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 70 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 940 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Devam eden çalışmalarda gözaltına alınan zanlı sayısı 79'a yükselmişti.

Suç örgütü elebaşı İsmail Atız hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı, Almanya'da yakalanan şüphelinin iade sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtilmişti.