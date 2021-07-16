İstanbul'da otogarda bayram yoğunluğu

Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar Esenler'deki otogarın yolunu tuttu. Birçok otobüs firması ek seferler düzenledi. Otogarın giriş ve çıkışlarında da yoğunluk nedeniyle trafik yaşandı.

Bazı yolcuların, otobüslerini kaçırmamak için otogarın girişinde inerek yaya olarak devam ettiği görüldü.

Normal ve ek seferlerin kapasitesi doldu

Bir otobüs firması yetkilisi Baran Çınar, bayramdan dolayı ek seferlerin arttırıldığını anlatarak, normal ve ek seferlerin kapasitesinin dolduğunu söyledi.

Otogarda büyük bir yoğunluğun olduğunu belirten Çınar, bazı yolcuların da bilet bulamadığını dile getirdi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle kimsenin memleketine gidemediğini aktaran Çınar, "Ama bu sene herkes memleketine gitmek istediği için büyük bir yoğunluk oluştu. Bilet fiyatları pek yüksek değil, 200-250 lira civarında. Havayolu gibi değil. Elimizden geldiğince yolcuları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ek seferlerdeki fiyat yüksekliğinin nedeni aracın oradan (gittiği yerden) boş gelmesidir" dedi.

Memleketi Van'a gitmek için otogara gelen Ferman Akyol ise bayramdan önce 200 lira olan biletin şu anda 370 liraya yükseldiğini belirterek, "Van'a gideceğiz. Normalde daha önce bilet 200 liraydı. Bu bayramdan dolayı 300 lira yaptılar. Ona da sesimizi çıkarmadık. Şimdi diyorlar ki ek otobüs var, 370 lira" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'ndan şehirler arası ulaşımda COVID-19 uyarısı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, şehirler arası toplu taşıma araçlarında COVID-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı bir video paylaştı. Videoda, otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında COVID-19'a karşı yapılması gerekenler yer aldı.

Araca binerken ve araçtan inerken en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin belirtildiği videoda, yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.

Videoda, araçlarda mümkün olduğunca az yere dokunulması gerektiği ifade edilerek şu uyarılara yer verildi:

"Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun. Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda bu el antiseptiğini kullanın. Yolculuğunuz 2 saatten kısa sürecekse su hariç hiçbir şey yiyip içmeyin. Müzik ve televizyon yayını olan araçlarda kendinize ait kulaklık kullanın."