İstanbul’da “oyuncu aranıyor” tuzağı: Onlarca genç dolandırıldı

Sosyal medyada yayılan “oyuncu aranıyor” ilanıyla kandırılan gençlerden eğitim ücreti adı altında para alındı; mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre dolandırıcılar, ilanlara başvuran kişileri WhatsApp üzerinden görüşmeye çağırdı.

Reklam filmi ve dizi projelerinde rol verileceği söylenerek gençlere bölüm başı 100 ila 140 bin lira kazanç vaat edildi. Görüşmeye giden mağdurlara, çoğu zaman okunmasına izin verilmeyen ve kopyası verilmeyen tek taraflı sözleşmeler imzalatıldı.

Bazı mağdurlardan eğitim ücreti adı altında 15 bin liraya kadar ödeme alındığı, ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN’lara yönlendirildiği belirtildi. Fatura ya da makbuz verilmemesi, sözleşme kopyalarının gönderilmemesi ve daha sonra ulaştırılan belgelerin imzalanan evrakla uyuşmaması dikkat çekti.

Mağdurlar, benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığını ve şüphelilerin hâlâ yeni başvurular aldığını ifade etti.

“Ağlarına çekip senet imzalatıyorlar”

Mağdurların avukatı Beşir Ekinci, şüphelilerin hazırladığı senetleri icra yoluyla tahsil etmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Müvekkillerimiz, ‘oyuncu aranıyor’ ilanıyla 100–120 bin lira ödeme vaadiyle tuzağa düşürülmüş. Eğitim adı altında sözleşme imzalatılıyor ancak ortada ne eğitim ne de verilen sözler var. Sonrasında imzalatılan senetler işleme konuluyor ve icra takibi başlatılıyor.”

“Bölüm başı 140 bin lira alacaksın”

Mağdurlardan Emirhan A., görüşmede baskı altında sözleşme imzaladığını belirterek, “140 bin lira bölüm başı ücret alacağımı söylediler. Sözleşmeyi okumama izin vermediler. Eğitim ücreti olarak benden 15 bin TL istediler, 3 bin TL ödedim. Daha sonra bana verilen sözleşmenin imzalı evrakla uyuşmadığını fark ettim” dedi.

Bir başka mağdur Eren S.I. ise toplam 15 bin TL ödeme yaptığını, sertifika talep ettiğinde dolandırıcıların kendisini engellediğini ve daha sonra hakkında icra takibi başlatıldığını belirtti.

Dolandırıldıklarını söyleyen gençler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.