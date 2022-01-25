İstanbul'da özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak

İstanbul'da kar esareti vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi, 3180 kişi de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi. Etkili olan yoğun kar yağışı needniyle dün İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar durduruldu, otogarlardan tüm şehirlerarası otobüs çıkışları da kısıtlandı. Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a girişine de izin verilmedi. AVM’ler saat 19.30’da kapandı. Etkisini sürdüren

Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan bir dizi tedbir bugün saat 13.00'e kadar devam edecek. İşte yeni günde İstanbulluları bekleyen tedbirler:

Özel araçların çıkışı 13:00'e kadar yasak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını duyurdu. Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

İstanbul Havalimanı ve otogar 13:00'e kadar kapalı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DMHİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlamasının bugün saat 13.00'e kadar uzatıldığını duyurdu

Yargı mensupları ve adliye çalışanları idari izinli

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.

5 bin kişi tahliye edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşullarından İstanbul'da ulaşımın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlar İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a gelen Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin bir toplantı yaptı. Bakan Soylu, toplantının ardından incelemelerde bulunmak üzere Bağcılar'a geçti.

Soylu, yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle Bağcılar'dan yaklaşık 4 kilometre boyunca uzun araç kuyruklarının oluştuğu Başakşehir istikametine doğru yürüyerek incelemelerde bulunurken, araçlarında mahsur kalanları da ziyaret etti.

Bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde karla mücadele için kurulan kriz merkezinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ileten Soylu, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.