22 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da, Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle 3 bin 41 otobüsle bir günlük iş bırakma kararı aldı ve sefere çıkmayacaklarını duyurdu.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’nın bir günlük grev kararı almasının ardından, vatandaşlar bekledikleri otobüslerin gelmemesi üzerine mağduriyet yaşadı. Duraklarda insan kalabalığı yaşanırken uzun süre boyunca vatandaşlar otobüslerinin gelmesini beklemek zorunda kaldı.

Vatandaş duraklarda bekledi, işe geç kaldı

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar İHA'ya konuştu.

Vatandaşlardan biri, "Burada otobüs şoförlerini değil halkı mağdur ediyorlar. Halkı rezil ediyorlar. Herkes işine geç kalıyor. Ben de işime geç kaldım. Geç kalırsak telefon açıp söyleyeceğiz. Başka çaresi var mı?" dedi.

Sebahattin Şişmanoğlu,"Halk otobüslerinin grev hakkı her zaman vardır. Yalnız bu kadar insanı mağdur etme hakları yoktur. Halk otobüsü şoförleri kendilerini düşünüyorlarsa mağdur ettikleri insanları da düşünmelerini tavsiye ederim. Bizim için çok büyük sıkıntı. Burada saatlerce işe gidemeyenler var. Evlerine hastanelere gidemeyenler var. Başka yerlere gitmeleri lazım gidemiyorlar. Halk otobüsleri ne diye grev yapıyorlar mana bulamıyoruz. Halka karşı birazcık daha toleranslı ve duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Habibe Böcek ise, "Çok mağduruz. Bir saat oldu burada bekleyeli. Avcılar Firuzköy’e işi gidiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Özel halk otobüsleri neden grevde?

Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı.

Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB’nin dört aydır ödeme yapmadığını, özel halk otobüsü işletmecilerinin ise yakıt ve personel giderlerini karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

Ovacık, İBB’nin 15 Mayıs’ta verdiği 500 milyon TL’lik ödeme taahhüdünü yerine getirmediğini ve bu nedenle grev kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

3 bin özel halk otobüsü sefere çıkmadı

Açıklamaya göre, İstanbul’daki toplam 6 bin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü 22 Mayıs'ta geçici süreyle çalışmadı. Ancak bir son dakika gelişmesi ile İETT ve halk otobüsü şoförlerinin anlaştığı ve seferlere kaldığı yerden devam edileceği öğrenildi.

Grevden hangi ulaşım seferleri etkilendi?

Grev, yalnızca özel halk otobüslerini kapsıyordu. İETT’ye bağlı resmi otobüsler, metrobüsler, metro, tramvay ve vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.