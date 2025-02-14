İstanbul'da özel hastanede "fiyat pazarlığı" skandalı! Hastanın tedavisi kamu hastanesinde yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, özel bir sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılan hastanın, kamu hastanesinde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Güner, olayla ilgili idari yaptırımların başlatıldığını ve hastanenin anjiyografi ünitesinin mühürlendiğini belirtti.

"Genel sağlık durumu iyi"

Güner, "Olayın ardından hastamız kamu hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olup en kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldığını ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağını açıklamıştı. Bakanlık, hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyetini durdurma kararı alarak söz konusu kuruluşa idari para cezası uygulanacağını bildirdi.