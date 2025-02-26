İstanbul'da parkta bir kişi donarak hayatını kaybetti
İstanbul'da parkta içki içmesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi hastaneden kaçarak aynı yere gitti. Kişinin geceyi parkta geçirdiği, sabah saatlerinde ise donarak hayatını kaybettiği belirlendi.
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde, S.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
S.Ö.'nün dün parkta alkol almasının arından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı tespit edildi.
Donarak öldüğü belirtilen S.Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.