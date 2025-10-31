İstanbul'da pazar günü bazı yollar kapatılacak, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Valiliği, 2 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergâhların belirlendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, etkinlik kapsamında 03.00 ve 06.00 saatlerinden itibaren bazı güzergâhların program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Saat 03.00’te Kapanacak Yollar

Açıklamaya göre, 03.00 itibarıyla şu noktalar trafiğe kapatılacak:

• Güney Zincirlikuyu ayrımı

• Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

• Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları

• Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı

• Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı

• Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılımı

• Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılımı

• Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü D-100 kuzey katılımı

• Mahir İz Caddesi Altunizade Köprüsü D-100 kuzey yolu

• Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü

• Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey tünel girişi

• Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikameti

Saat 06.00’da Kapanacak Yollar

06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar ise şöyle:

• Rauf Orbay Caddesi (Florya ve Yenikapı yönleri)

• Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı-Bakırköy yönü)

• Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu Caddeleri

• Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü)

• Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu)

• Galata Köprüsü (iki yönlü)

• Avrasya Tüneli (çift yönlü)

• Havuzlu Kavşak alt geçidi

• Sultanahmet Atmeydanı Caddesi

Alternatif güzergâhlar

Sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar şu şekilde sıralandı:

• Atatürk Bulvarı

• Balat Sahil Yolu

• Unkapanı Köprüsü

• Fevzipaşa, Vatan ve Millet Caddeleri

• Yeni Havalimanı ve Eski Havalimanı Caddeleri

• Ekrem Kurt Bulvarı

• D-100 Karayolu