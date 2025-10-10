İstanbul’da pazar günü koşu trafiği: Beşiktaş’ta bazı yollar kapalı olacak
İstanbul’da 12 Ekim Pazar günü düzenlenecek koşu nedeniyle Beşiktaş ve çevresinde bazı yollar sabah saatlerinde trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri uyararak 07.00 ile 11.00 saatleri arasında kapalı olacak güzergâhları ve alternatif yolları duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş’ta yapılacak koşu programı kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Uygulamanın 07.00 ile 11.00 saatleri arasında geçerli olacağı, sürücülerin belirlenen alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.
Kapatılacak yollar (07.00 - 11.00)
Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi (Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar)
Alternatif güzergâhlar
Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi
Emniyet yetkilileri, trafik yoğunluğunun artmaması için sürücülerin kapalı güzergâhlar yerine alternatif yolları kullanmalarını ve görevlilerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.