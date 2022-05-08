İstanbul'da pazar trafiği
Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara çıktı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü.
E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.
Bu konularda ilginizi çekebilir