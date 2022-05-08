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İstanbul'da pazar trafiği

Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara çıktı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü.

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.

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