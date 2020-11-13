İstanbul'da pazar yerlerinde sigara yasağı
İstanbul'da, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.
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İstanbul'da, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."