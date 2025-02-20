İstanbul'da pembe bulutlar ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem olan görüntülerin nedeni ne?
İstanbul'da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde görülen pembe bulut kümeleri, vatandaşların ilgisini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin, bir doğa olayı sonucunda oluştuğu tahmin edilirken pembe bulutların sebebinin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Peki dün gece İstanbul'da gökyüzünde görülen pembe bulutların nedeni ne? Pembe bulutlar neden oluştu? İşte detaylar...
İstanbul'da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünü süsleyen pembe bulut kümeleri, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kar yağışının ardından ortaya çıkan bu sıra dışı manzara, adeta bir kartpostal görüntüsü oluşturdu.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı
Pembe bulutlar, gökyüzüne bakmaya çıkanların ilgisini çekerken, bazıları cep telefonlarıyla o anı ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, birçok kişi tarafından merakla yorumlandı.
Doğa olayı olduğu düşünüldü
Bulutların nedeninin bir doğa olayına bağlı olduğu düşünülürken ortaya çıkan diğer görüntüler, olayın farklı bir sebebe dayandığını ortaya koydu.
Pembe bulutların sebebi çok farklı çıktı...
İstanbul’daki pembe bulutların gerisinde Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bugün saat 20.45'te oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi gerçekleşen çim ısıtma çalışmalarının ışık yansımaları olduğu anlaşıldı.
Bu çalışmalar sırasında, ısıtma sisteminin oluşturduğu ışığın gökyüzündeki bulutlara yansıyarak, pembe bulutların oluşmasına yol açtığı belli oldu.
(İHA)