İstanbul'da poyraz etkisini artırdı: Gülhane Parkı kapatıldı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde çarşamba gününden itibaren etkili olan poyraz, bugün şiddetini artırdı.

Fırtına nedeniyle ağaç devrilme riski bulunan İstanbul'daki Gülhane Parkı ziyarete kapatıldı.

'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakentte rüzgarın gün boyunca 40-60 kilometre hızla eseceği ve yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurmuştu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar çatı uçmaları, ağaç-direk devrilmeleri ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıldı.

AKOM tarafından yapılan uyarıda da, poyrazın akşam saatlerinde etkisini artırabileceği, yer yer sağanak yağışın görülebileceği kaydedildi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan, Gülhane Parkı’nda ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.