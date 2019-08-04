İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 454 kilometreye çıkacak

04 Ağustos 2019

İstanbul'da trafik yoğunluğunun azaltılması ve raylı sistemlerin, toplu taşıma içinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, "İstanbul Ulaşım Ana Planı" çerçevesinde, bugün itibarıyla kentte 233,05 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattı ile toplu ulaşım hizmeti veriliyor.

İBB, 140,9 kilometrelik 12 hattın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Genel Müdürlüğü de 80,8 kilometre uzunluğundaki 4 hattın yapımını gerçekleştiriyor.

İnşaatı devam eden 221,7 kilometre raylı sistem hatlarının yapımı 2023 sonuna kadar tamamlanacak. Bu hatların hizmete alınması ve mevcut 233,05 kilometrelik bölümün eklenmesiyle İstanbul'da metro sistemli toplu ulaşımın uzunluğu 454,75 kilometreye ulaşacak.

AK Parti'li başkanların projeleri

Tamamı önceki yönetim tarafından başlatılan metro çalışmalarının büyük bölümü bitme aşamasına geldi. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında, Mecidiyeköy-Mahmutbey arası 1.etabında sinyalli test sürüşlerine başlandı. Test sürüşlerinin ve deneme sürüşlerinin maksimum güvenlikle tamamlanmasına müteakip 2020 yılı başında Mecidiyeköy-Mahmutbey kısmının yolculu işletmeye alınması hedefleniyor. 2. etabı olan Kabataş-Mecidiyeköy hattının ise 2021 yılında yolculu işletmeye alınması amaçlanıyor.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının sinyalli test ve devreye alma çalışmalarının 2019 yılı sonunda başlatılması, maksimum güvenlikle tamamlanması ile 2020 yılı üçüncü çeyrekte yolculu işletmeye alınması planlanıyor.

Yapım çalışmaları devam eden Dudullu-Bostancı ile Ataköy-İkitelli metro hattının ise 2021'de hizmete açılması bekleniyor.

Büyük bölümü tamamlanan Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yolculu işletmeye alınması hedefleniyor.

Yeni hatlar belirlenip ihaleye çıkılacak

Ayrıca şehrin ulaşım ihtiyaçlarının öncelikleriyle ilgili olarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda uygulamaya esas projeleri tamamlanan raylı sistem metro hatları içerisinden öncelik arz eden hatların belirlenip, ihaleye çıkılması da planlanıyor.

İhalesi yapılmış ancak ekonomik sebeplerden dolayı durdurulmuş, yapımı kısmen devam eden ve yapımına hiç başlanmamış raylı sistem hatlarının durumu ise yeniden gözden geçiriliyor. Yeni finans kaynakları değerlendirilerek ve işi yüklenen firmalar ile görüşülerek, yeni bir program çerçevesinde bu projeler yeniden hızlandırılacak. Raylı sistemin İstanbul ulaşımında önemi göz önünde bulundurularak bu hatların da hızlıca tamamlanarak işletmeye alınması hedefleniyor.

Kaynak: AA