İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak, fırtına ne zaman bitecek?
İstanbul'da rüzgar dün sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor. İstanbullular zor anlar yaşarken fırtınanın ne zaman dineceği merak konusu olmuş durumda... Her geçen dakika artan soruların başında "İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak" geliyor. İşte Meteoroloji'nin tahmini...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da fırtına dün başladı ve bugün de devam ediyor. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbullular şimdi fırtınanın ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte o tarih ve saatler...
İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.