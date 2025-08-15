İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak, fırtına ne zaman bitecek?

İstanbul'da fırtına dün başladı ve bugün de devam ediyor. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbullular şimdi fırtınanın ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte o tarih ve saatler...

İstanbul'da rüzgar ne zaman duracak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.