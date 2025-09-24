İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun bazı noktalarında sürücüler güçlükle ilerlerken, köprü girişlerinde araç kuyrukları oluştu. Toplu ulaşımda da metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 67’ye ulaştı.
İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere birçok ana arterde sürücüler güçlükle ilerledi.
Avrupa Yakası’nda durum
* D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Zincirlikuyu’dan başlayan yoğunluk Okmeydanı’na kadar etkili oldu.
* Haliç Köprüsü girişinden itibaren ağır seyreden trafik Bakırköy’e kadar uzandı.
* Avcılar yönünde Edirne istikametinde trafik akıcı ilerlerken, Ankara yönünde yoğunluk görüldü.
* TEM Otoyolu’nda Seyrantepe–Hasdal arası ve Kemerburgaz ayrımı yoğunlaştı.
* Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarında kalabalık oluştu.
Anadolu Yakası’nda durum
* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde araç kuyrukları oluştu.
* Köprülere bağlanan yollarda da yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı.
* D-100 kara yolu Altunizade, Acıbadem ve Çamlıca mevkilerinde trafik giderek arttı.
* TEM Otoyolu’nun Ümraniye ve Çavuşbaşı noktalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre:
* Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 63,
* Anadolu Yakası’nda yüzde 71,
* Kent genelinde ise yüzde 67 olarak ölçüldü.
Sahil yollarında ise trafik, otoyollara kıyasla daha akıcı ilerledi.