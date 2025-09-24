İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere birçok ana arterde sürücüler güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası’nda durum

* D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Zincirlikuyu’dan başlayan yoğunluk Okmeydanı’na kadar etkili oldu.

* Haliç Köprüsü girişinden itibaren ağır seyreden trafik Bakırköy’e kadar uzandı.

* Avcılar yönünde Edirne istikametinde trafik akıcı ilerlerken, Ankara yönünde yoğunluk görüldü.

* TEM Otoyolu’nda Seyrantepe–Hasdal arası ve Kemerburgaz ayrımı yoğunlaştı.

* Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarında kalabalık oluştu.

Anadolu Yakası’nda durum

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde araç kuyrukları oluştu.

* Köprülere bağlanan yollarda da yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı.

* D-100 kara yolu Altunizade, Acıbadem ve Çamlıca mevkilerinde trafik giderek arttı.

* TEM Otoyolu’nun Ümraniye ve Çavuşbaşı noktalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre:

* Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 63,

* Anadolu Yakası’nda yüzde 71,

* Kent genelinde ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

Sahil yollarında ise trafik, otoyollara kıyasla daha akıcı ilerledi.