İstanbul’da sabah trafiğini sis vurdu: Yoğunluk yüzde 71
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent genelinde görüş mesafesini düşürdü. Hem karada hem denizde ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler yer yer zor anlar yaşarken, trafik yoğunluğu saat 07.50 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.
İstanbul genelinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü; trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 71’e ulaştı.
Özellikle Boğaz hattında etkisini artıran yoğun sis, bazı noktalarda görüş mesafesini birkaç metreye kadar düşürdü. Üsküdar sahilinde Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutu içinde adeta görünmez hale gelirken, sahilde kartpostallık görüntüler oluştu.
Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafikte yavaş ilerlerken, deniz ulaşımında da yer yer aksamalar yaşandı.