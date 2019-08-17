İstanbul'da sağanak can aldı

17 Ağustos 2019

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu.

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi. Birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eminönü alt geçidi, Kapalıçarşı ile Karaköy'de bazı iş yerlerini su bastı. Eminönü alt geçitteki çarşıda esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.

Ayrıca Kapalıçarşı'da kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilmiyor.

Çobançeşme Kuyumcukent'te yapımı devam eden metro durağının önünde park halindeki bir otomobil, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cesedi bulundu

İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde bir erkek cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, alt geçitte su tahliyesi yapan İSKİ ekipleri, suyun içinde bir erkeğe ait ceset olduğunu fark ederek, polise haber verdi.

Boğulduğu tahmin edilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Yapılacak incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

Ayrıca, olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yağmur Suyu Hattı Temizleme Aracı ve İSTAÇ aracının çalışmaları sonrası alt geçitteki su tamamen çekildi. Su altında kalan bir araç da çekici yardımıyla alt geçitten çıkartıldı.

Metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da özellikle Boğaz çevresi ile Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Şehir Hatları, İDO, BUDO seferlerinde bazı iptaller yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış kaydedildi. En fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülürken, metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştü.

İBB, sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve Zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor.

Eminönü, Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy bölgelerinde meydana gelen su baskınları ve göllenmelere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Beyaz Masa 153'e gelen 2 bin 414 ihbar da İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü yerinde çözüm ekipleri tarafından inceleniyor.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da beraberindeki teknik ekiple özellikle Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor.

Hava muhalefeti nedeniyle kapanan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı seferleri normale döndü. T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattında ise enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamıyor.

Sağanak nedeniyle en çok problemin yaşandığı noktalar ise şu şekilde sıralandı:

"Sahil yolu Kazlıçeşme, sahil yolu Samatya, sahil yolu Yenikapı, Unkapanı alt geçidi, Aksaray alt geçidi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçidi, Saraçhane alt geçidi ve Fevzipaşa Caddesi, Kumkapı alt geçidi, Kabataş tramvay yolu, Eminönü meydan ve alt geçidi, D100 Kazlıçeşme, Üsküdar meydan ve sahil yolu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Önü, Çengelköy sahil yolu."

Bu arada, yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda saat 20.00'ye kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında Fatih'te metrekareye 114, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye'de ise metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi.

Etkili olan sağanak ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferlerinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, itfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine saat 16.00 itibariyle 2 bin 414 ihbar yapıldığı, alınan taleplerin süratle değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bütün ekiplerin seferber edildiği vurgulandı.

Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca otopsi çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA