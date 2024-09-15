İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Dikkatli ve tedbirli olunması istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen yağış İstanbul'un farklı ilçelerinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yapılan açıklamalarda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.
Yağışın etkisiyle trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyen bazı yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.
Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok vatandaş duraklardan çıkamadı.
Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Bayrampaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de sağanak etkili oluyor.
Denizlerde fırtına bekleniyor
MGM'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın, yarın(Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yine, Doğu Akdeniz’in batısında (Anamur-Silifke) rüzgarın, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.