İstanbul’da sağanak gece boyunca etkili oldu: Bazı iş yeri ve evleri su bastı

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nin ‘sarı kod’ uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Çengelköy ve Ümraniye başta olmak üzere birçok noktada kısa sürede su birikmeleri meydana gelirken, yağış trafikte aksamalara ve yaya hareketliliğinde zorlanmalara yol açtı. Taksim’de vatandaşların şiddetli yağış nedeniyle açık dükkânlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü.

İş yeri ve evleri su bastı

Şişli'de ise bazı iş yeri ve evleri su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri, su basan dairelere müdahale etti.

Merkez Mahallesi'nde ise su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil arıza yaptı.

Valilikten ‘sarı kod’ uyarısı

İstanbul Valiliği, pazar günü için yaptığı açıklamada kentte kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek sel, su baskını, ani akıntı ve trafikte aksamalar gibi risklere karşı vatandaşları uyarmıştı. Valilik mesajında, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarının hava durumuna göre yapılması gerektiğini vurguladı.