İstanbul'da sağanak hava ulaşımını etkiledi

18 Aralık 2017

İstanbul'da zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde aksamalar yaşandı.

Kentte etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle havalimanına iniş yapacak bazı uçaklar havada tur attı. Tur nedeniyle yakıt kritiğine giren bazı tarifeli uçaklar ise çevre meydanlara yönlendirildi.

Hava trafiğinde yaşanan aksamalar nedeniyle, uçakların iniş ve kalkışlarında gecikmeler meydana geldi.

Yağış dolayısıyla Atatürk Havalimanı giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu oluştu. Bu nedenle seferleri tamamlanan yolcular, terminalde araç beklemek zorunda kaldı.

Seferlerdeki gecikme nedeniyle transit uçuşlarına yetişemeyen bazı yolcular ise havayolu şirketleri tarafından otellere yerleştirildi.

Kaynak: AA