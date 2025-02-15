İstanbul'da sağanak trafiği felç etti

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Anadolu ile Avrupa yakaları arasındaki geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz gibi ilçelerde yer yer etkisini artıran yağış sırasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Avrupa Yakası'nda da Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman sağanak etkili oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkan tentelerinin altına sığındı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İBB Cep Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

* Fotoğraf: Arşiv