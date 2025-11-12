İstanbul’da sağanak trafiği kilitledi: Yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 74’e çıktı
Gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabah mesaisiyle birlikte trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre, sabah 08.00 itibarıyla kent genelinde yoğunluk yüzde 63’e, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 74’e ulaştı.
İstanbul’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürürken kent trafiğinde yoğunluk oluşturdu.
Sabah mesaisi öncesinde ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.
Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 56’ya, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 74’e kadar çıktı.