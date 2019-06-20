İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
Anadolu Yakası'nda özellikle Beykoz ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beyoğlu'nda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.
Anadolu Yakası'nda özellikle Beykoz ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beyoğlu'nda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.
Yağışla birlikte havanın serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Üsküdar Sahil'de yürüyüş yaptı.
Kaynak: AA