İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Kentin en işlek yerlerinden Taksim Meydanı ve Eminönü’nde yağış sürüyor. Yürümek isteyen vatandaşlar sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanların tentelerinin altına saklandı, kimileri ise ıslanmamak için koşmak zorunda kaldı.

Sağanak yağış nedeniyle Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Caddede biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su altında kaldı. Trafik polisleri sürücüleri uyararak, ilerlemelerine yardımcı oldu. Su basan cadde havadan görüntülendi.

Maltepe’de ise yoğun yağış nedeniyle 3 araç ve sürücüler sokakta mahsur kaldı. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlatırken mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Bazı araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Üsküdar’da da yoğun yağış sonrası göle dönen cadde üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde bulunan İETT aracında seyahat eden 1 yolcu ise fenalaştı. Adrese gelen sağlık ekipleri şahsı ambulansa alarak ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD'dan uyarı

AFAD'dan yapılan uyarıda, "İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.