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İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı

İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 hastane çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul'da COVID-19 aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, COVID-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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